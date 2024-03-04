“مـاركا”: المنتخب المغربي أرسل وثائق رسمية لريال مدريد لاستدعاء دياز

2024-03-04 / 10:52
5
هبة بريس - القسم الرياضي

كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة “ماركا”، اليوم الإثنين، أن “مسؤولي منتخب المغرب أرسلوا وثائق رسمية لريال مدريد لإخبارهم باستدعاء إبراهيم دياز لقائمة أسود الأطلس”.

وكانت صحيفة “آس”، ذكرت سابقًا أن “دياز” يضع اللمسات الأخيرة على انضمامه لتمثيل منتخب المغرب.

وأضافت دياز اختار منذ فترة تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا، بعدما دافع عن ألوان “الماتادور” في منتخبات الناشئين والشباب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

عَطية الله حبيس مقاعد البُدَلاء في ظهوره الأول بالدوري…

2024-03-04 / 13:23
Photo of إختيار حارس الوداد ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا

إختيار حارس الوداد ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال…

2024-03-04 / 11:17
Photo of تشافي يثير قلق جماهير برشلونة بشأن إصابة بيدري ودي يونج

تشافي يثير قلق جماهير برشلونة بشأن إصابة بيدري ودي…

2024-03-04 / 09:16
Photo of الدوري الإسباني.. برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيك بيلباو

الدوري الإسباني.. برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيك بيلباو

2024-03-03 / 23:06
Photo of نهضة بركان يفوز على الملعب المالي ويحسم صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية

نهضة بركان يفوز على الملعب المالي ويحسم صدارة مجموعته…

2024-03-03 / 21:53
Photo of أيوب الكعبي يسجل ثنائية ويغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري اليوناني

أيوب الكعبي يسجل ثنائية ويغرد وحيدا في صدارة هدافي…

2024-03-03 / 20:42
Photo of البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يقتنص فوزا ثمينا أمام أولمبيك آسفي

البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يقتنص فوزا ثمينا أمام أولمبيك…

2024-03-03 / 19:56
Photo of المغرب التطواني يفوز على مضيفه الشباب السالمي

المغرب التطواني يفوز على مضيفه الشباب السالمي

2024-03-03 / 18:51
Photo of رمزي بوخيام يمنح المغرب ميدالية فضية في الألعاب العالمية للسورف

رمزي بوخيام يمنح المغرب ميدالية فضية في الألعاب العالمية…

2024-03-03 / 17:31
Photo of وليد شديرا يسجل هدفا جديدا في الدوري الإيطالي

وليد شديرا يسجل هدفا جديدا في الدوري الإيطالي

2024-03-03 / 17:07

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق