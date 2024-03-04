الفنانة سمية الخشاب تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مقلب “رامز جلال”

هبة بريس - متابعة

أصيبت الفنانة سمية الخشاب، بكسر في القدم وتمزق في أربطة الكتف أثناء تصوير حلقة من برنامج رامز جلال الجديد للموسم الرمضاني 2024 في إحدى مدن الملاهي بدبي.

ونقلت الخشاب إلى إحدى المستشفيات بدبي لتلقي العلاج بعد انتهاء تصوير حلقتها في البرنامج، حيث أظهر الطبي وجود كسر في طرف الكعب، كما تعرضت لكدمات في الكتف.

و “رامز قفل اللعبة” هو برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024 .

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