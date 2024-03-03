إطلاق خط بحري يربط تونس بالمغرب وإسبانيا وليبيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت تونس إطلاق خط بحري يربط ميناء ميناء بالمغرب وإسبانيا وليبيا. وهو المشروع الذي سينطلق شهر مارس المقبل.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن المشهد الاقتصادي بمدينة صفاقس، ولاسيما في مجال التصدير والتوريد، سيتعزز “في مارس المقبل بإحداث خط بحري منتظم جديد لنقل الحاويات إنطلاقا من ميناء صفاقس التجاري نحو المغرب وإسبانيا وليبيا”.

وأشار الوكيل البحري المعتمد للخط، مالك العلوي في تصريح للوكالة إلى أن “كل الترتيبات والمسائل الإدارية واللوجيستية في مراحلها الأخيرة، ليكون الافتتاح الرسمي لهذا الخط خلال شهر مارس القادم”.

وقال إنه علاوة على الأسعار التنافسية، يتميز هذا الخط بالمدة القصيرة التي تستغرقها رحلة السفينة للوصول إلى تلك الوجهات، إذ تدوم الرحلة إلى المغرب 4 أيام فقط وإلى إسبانيا 6 أيام، مع توفر رحلتين في الشهر انطلاقا من صفاقس.

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