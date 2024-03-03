المانيا تحقق في تسريب عسكري خطير داخل جيشها

2024-03-03 / 22:51
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هبة بريس - وكالات

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن برلين تفتح تحقيقًا في تسريب عسكري “خطير للغاية”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال شولتس، اليوم السبت، إن ألمانيا تجري تحقيقا كاملًا في التسريب الواضح لتسجيل لضباط بالجيش وهم يناقشون تفاصيل سرية عن حرب أوكرانيا.

وأضاف أثناء زيارة لروما: “ما يتم الإبلاغ عنه أمر خطير للغاية، ولهذا السبب يتم التحقيق فيه الآن بعناية شديدة ومكثفة للغاية وبسرعة كبيرة”.

وكانت “روسيا اليوم”، نشرت تسجيلا صوتيا، يناقش فيه ضباط رفيعو المستوى في الجيش الألماني هجمات على جسر القرم.

وجاء التسجيل في نفس اليوم الذي قال فيه المستشار الألماني أولاف شولتس إن (الناتو) لا ولن يشارك في الصراع الأوكراني.

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