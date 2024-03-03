مصر.. عريس يــ..ـنهي حياة زوجته بعد أيام من زواجهما

2024-03-03 / 22:07
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هبة بريس - وكالات

أمرت جهات التحقيق المصرية بالقاهرة بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما بعد أيام من زواجهما في منطقة المطرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام عريس جديد على إنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما بعد أيام من زواجهما في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

في حين تلقت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية، وتبين هروب زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، وبالفحص تبين وجود إصابات بالغة في جسدها تمثلت في كدمات وكسور، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وعن طريق التحريات، كُشف أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد أيام من زواجهما، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وبعد الانتهاء من جريمته فر هاربا إلى أسرته في إحدى قرى سوهاج.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لمباشرة التحقيقات معه، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القاهرة وسوهاج.

وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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