لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك..وزير النقل الاسباني يحل بالمغرب

هبة بريس - الرباط

يحل وزير النقل الاسباني ، أوسكار بوينتي، بالمغرب يومي 4 و 5 مارس للتباحث مع نظيره المغربي بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل والبنية التحتية وللتعرف على المشاريع الهامة التي سيتم تنفيذها.

وسيغتنم الوزير، خلال زيارته الرسمية الأولى للمملكة، الفرصة لزيارة المقر المغربي لشركة النقل الطرقي الإسبانية “ألسا” كما سيجتمع المسؤول الاسباني، يوم الاثنين، مع وزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبد الجليل.

كما سيعقد أوسكار بوينتي اجتماعا مع وزير التجهثز والماء نزار بركة، لتناول القضايا المتعلقة بالتعاون الخاص باالموانئ بين البلدين ومصالح الشركات الإسبانية بالمغرب .

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