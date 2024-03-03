سفير الملك بعمان يقدم أوراق اعتماده للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

هبة بريس

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد بعمان، السيد فؤاد أخريف ،الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير جديد مفوض فوق العادة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وبهذه المناسبة، أشاد العاهل الأردني بعلاقات الأخوة العميقة والمتينة التي تربطه بأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالأسرتين الملكيتين والشعبين الشقيقين، مشيدا بعلاقات التعاون والتقدير المتبادل بين البلدين.

وكلف الملك عبد الله الثاني، سفير المغرب الجديد بعمان، بنقل تحياته ومتمنياته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار.

ويعتبر السيد فؤاد الخريف، الذي عينه صاحب الجلالة يوم 30 نونبر الماضي سفيرا للمغرب بالأردن، دبلوماسيا متمرسا ، تقلد عدة مسؤوليات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي التحق بها سنة 1983.

كما شغل منصب سكرتير أول في سفارة المغرب في روما، ثم نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة في الكويت

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp