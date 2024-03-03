إدارة السجن المحلي بعين السبع تضع شكاية ضد والد سجين متوفى

2024-03-03 / 14:04
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هبة بريس

قررت إدارة السجن المحلي بعين السبع وضع شكاية لدى السلطة القضائية المختصة، ضد والد أحد السجناء، بسبب “تكرار لاتهاماته الباطلة في حق موظفي المؤسسة رغم مرور سنة على وفاة ابنه”، الذي كان معتقلا قيد حياته بهذا السجن.

وأوضحت المؤسسة السجنية، اليوم السبت في بيان توضيحي، ردا على “المزاعم الواردة على لسان والد السجين المتوفى (ب.م)، بخصوص ظروف وفاة ابنه، و”شجاره مع أحد السجناء الذي قدم مقابلا ماليا للحراس”، و”حقنه بالأنسولين للتغطية على سبب وفاته”، أن “السجين المذكور قد توفي بتاريخ 16 مارس 2023 بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، والذي تم إيداعه به منذ 12 مارس 2023 ، بعد إخراجه إليه بسبب تدهور حالته الصحية وإحساسه بعياء شديد”.

وذكرت أنه ” سبق أن تم إخراج هذا السجين إلى المستشفى العمومي بتاريخ 7 مارس 2023، حيث استفاد من مجموعة من الفحوصات على مستوى القلب والرئة، كما تم إخضاعه للفحص بالأشعة وإجراء بعض التحاليل المخبرية له”، مضيفة أن “تقرير الطبيب المعالج قد أكد وجود تعفن بجسم الهالك، ومعاناته من انخفاض حاد في ضغطه الدموي

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