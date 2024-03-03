إعلامي سعودي يتحدث عن قدوم صلاح إلى “دوري روشن

2024-03-03 / 12:21
4
هبة بريس _ رياضة

تحدث الإعلامي الرياضي السعودي الشهير وليد الفراج، عن قدوم النجم المصري محمد صلاح إلى “دوري روشن” الموسم المقبل.

وقال الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري” إن صلاح سيأتي إلى الدوري السعودي العام المقبل، لكنه استبعد أن تكون وجهته مدينة جدة حيث يتواجد ناديا الاتحاد والأهلي.

وجاء حديث الفراج بعد يوم من إعلان النجم المصري السابق أحمد حسام “ميدو”، أن صلاح وقع عقود انتقاله إلى الدوري السعودي.

وترددت أنباء أن ناديي الاتحاد والهلال المملوكين لصندوق الاستثمارات العامة، طلبا التعاقد مع صلاح، علما بأن الصندوق يملك أيضا النصر وأهلي جدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ كرة القدم

مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ…

2024-03-03 / 12:33
Photo of ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد “باريس 2024”

ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد…

2024-03-03 / 12:23
Photo of باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

2024-03-03 / 12:16
Photo of سابقة.. توزيع مكافآت مالية على لاعبي سيمبا بأرضية الملعب

سابقة.. توزيع مكافآت مالية على لاعبي سيمبا بأرضية الملعب

2024-03-03 / 11:59
Photo of هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

2024-03-03 / 10:44
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري…

2024-03-03 / 09:25
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري…

2024-03-03 / 09:25
Photo of ثنائية فينسيوس جينيور تنقد الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

ثنائية فينسيوس جينيور تنقد الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

2024-03-02 / 23:19
Photo of نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

2024-03-02 / 22:57
Photo of مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

2024-03-02 / 22:45

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق