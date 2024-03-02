بنخضرة تنوه باهتمام أخنوش بقضايا المرأة ودوره في إخراج 19منظمة موازية بحزب “الأحرار”

هبة بريس - الرباط

أشادت أمينة بنخضرة رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، باهتمام رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بقضايا بقضايا الأسرة والمرأة، ودوره الريادي في إخراج 19 منظمة حزبية موازية داخل حزب “الأحرار”.

وأبرزت بنخضرة، في قمة المرأة التجمعية المنعقدة في مراكش، اليوم السبت، بعنوان “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”، أن أخنوش منح النساء التجمعيات منذ 2017 تاريخ تأسيس الفيدرالية، فرصة لممارسة العمل السياسي بشكل يتجاوز النظرة التقليدية لمكانة المرأة في الساحة السياسية.

ولفتت القيادية التجمعية إلى السياق الراهن للقمة، الذي ينسجم مع جهود الحكومة المتواصلة لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، مسلطة الضوء على إنجازات الحكومة إلى حدود نصف ولايتها على مستوى ورش التعليم، وإصلاح منظومة الصحة عبر تعميم التغطية الصحية وتأهيل العرض الصحي، وأيضا إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج دعم السكن، علاوة على إخراج ميثاق الاستثمار.

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