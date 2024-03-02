الحسيمة..انقاذ طفل سقط في بئر عميق

هبة بريس - متابعة

تدخلت مصالح الوقاية المدنية بالحسيمة، أمس الجمعة، لإنقاذ طفل من موت محقق، بعد سقوطه في قعر بئر مهجور بجماعة لوطا القروية نواحي الحسيمة .

وقالت مصادر مخلية، إن الطفل البالغ من العمر 12 سنة، سقط في بئر عمقها 13 مترا حيث تم أنفاسه من طرف عناصر الوقاية المدنية التي نقلته إلى مستشفى الحسيمة لتلقي العلاجات اللازمة .

وأصيب الطفل بجروح متفاوتة جراء سقوطه المفاجئ بالبئر ، في وقت تعكف فيه السلطات على طمر عدد من الآبار والثقوب المائية خاصة بعد واقعة وفاة الطفل ريان التي هزت المغرب والعالم .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp