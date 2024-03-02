“منتدى الغاز “..غياب لأغلب رؤساء الدول المصدرة يزيد من عزلة الجزائر

هبة بريس - الرباط

أختتمت اليوم السبت أعمال الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، وسط غياب لافت لأغلب رؤساء الدول الكبرى المصدرة للغاز بينهم روسيا ونيجيريا، الأمر الذي يؤشر على عزلة دولية تعيشها الدبلوماسية الجزائرية .

وغاب عن منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس فنزويلا نيكولا مادورو ورئيس أذربيجان الهام علييف ورئيس الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم والرئيس المصري محمد عبد الفتاح السيسي ورئيس كل من انغولا وغينيا الاستوائية .

ومن الحضور العربي شارك ثلاثة رؤساء فقط ويتعلق الأمر بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والتونسي قيس السعيد، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

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