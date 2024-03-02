طنجة ..اعتقال ثلاثة أشقاء ينشطون في ترويج “القرقوبي”

2024-03-02 / 18:06
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة فاتح مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 22 و37 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنات كبيرة من المؤثرات العقلية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيهم بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، من حجز 5337 قرص من مخدر الإكستازي، فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 215.640 درهما، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة على خلفية نتائج الأبحاث التي أعقبت عمليات أمنية متتالية تم تنفيذها بمدينة طنجة في الآونة الأخيرة، ومكنت من حجز شحنات أخرى متفاوتة من الأقراص الطبية المخدرة من بينها 740 و2700 قرص إكستازي مخدر، حيث أوضحت التحريات المنجزة بأن المزودين الرئيسيين بهذه الشحنات المحجوزة هم الأشقاء الثلاثة الموقوفون.

كما أظهرت عمليات التنقيط بقواعد معطيات الأمن الوطني، أن اثنين من بين الأشقاء الموقوفين يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا عديدة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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