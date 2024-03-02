النقيب الحسين الزياني عن هيئة وجدة ينال رئاسة جمعية المحامين بالمغرب

هبة بريس - وجدة

حاز النقيب الحسين الزياني منصب رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك في الانتخابات التي أجريت يوم السبت 2 مارس الجاري بمقر هيئة المحامين بمراكش.

وتقدم النقيب الزياني عن هيئة وجدة ب128صوتا، على النقيب البصراوي عن هيئة خريبكة ب94 صوتا، فيما احتل الرتبة الثالثة النقيب محمد زكيات ب29 صوتا عن هيئة القنيطرة.

عدد الأصوات التي حصل عليها النقيب الزياني مكنته من الحسم الانتخابي دون المرور للدور الثاني، مادام أنه حصل على الأغلبية المطلقة من المصوتين(153صوتا).

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