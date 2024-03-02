بهذه التهم.. نهيلة باربي وسناء شيك شوب تجران “ولد الشينوية” للقضاء

2024-03-02 / 13:40
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هبة بريس - البيضاء

جرت المؤثرة المغربية نهيلة أقلعي المعروفة بـ “نهيلة باربي” والمصممة والمؤثرة سناء القدميري المعروفة بسناء شيك شوب، رضا البوزيدي “ولد الشينوية” الى القضاء.

ووضعت نهيلة باربي وسناء شيك شوب، شكاية لدى المصالح المختصة، ضد “ولد الشينوية”، بتهم السب والقذف والتشهير.

واستعانت المشتكيتان، بمقاطع فيديو لولد الشينوية، تتضمن عبارات “سب وقذف وتشهير” في حقهما. وفق قولهما

وعرفت المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء ، أول أمس الخميس أولى جلسات المحاكمة حيث تمت المواجهة بين الأطراف، قبل تأجيل النظر في الملف الى تاريخ لاحق.

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