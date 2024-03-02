اختفاء دواء “Artane “من الصيدليات يعمق معاناة مرضى ” الباركنسون “

2024-03-02 / 14:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل اختفاء دواء ” أرتان ” من الصيدليات بالمغرب ، معاناة حقيقية لمرضى الارتعاش ” الباركنسون ” وكذلك المرضى النفسانيين، مما أضحى يهدد هذه الفئة من التأثيرات الممكن وقوعها على صحتهم ومحيطهم العائلي .

وحسب اتصالات توصلت بها جريدة ” هبة بريس “فإن هذا الدواء الذي يعتبر أساسيا في علاج مرضى “الباركينسون” و مرضى الجهاز العصبي الذين يعانون من أعراض جانبية لمتلازمة “الباركينسون” أصبح مفقودا في الصيدليات المغربية، في غياب تام لأي بديل عن هذا الدواء.

وتواصلت الجريدة مع عدد من الصيادلة وأكدوا انقطاع مخزون هذا الدواء منذ بضعة أشهر، مشددين على أن الوزارة هي المسؤولة عن هذا الانقطاع .

و تساءل المرضى و معهم الصيدليون عن أسباب غياب الدواء و عن الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بها وزارة الصحة من أجل تزويد الصيدليات المغربية به حتى يتسنى للمرضى استكمال علاجهم دون مضاعفات أو اضطرابات قد تهدد حياتهم و حياة أسرهم.

و تعتبر شركة MAPHAR المستورد و الموزع الوحيد لهذا الدواء، حيث لم يتسنى ربط الاتصال بهم لمعرفة الأسباب الفعلية لغياب الدواء عن السوق المغربي.

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