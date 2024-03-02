الممثلة المصرية حورية فرغلي: عشت أصعب أيام حياتي بسبب التنمر

هبة بريس - متابعة

كشفت حورية فرغلي أنها عاشت أصعب أيام حياتها بسبب التنمر، الذي تعرّضت له، جراء حادث أدى إلى إصابتها في أنفها بعد سقوطها عن حصان، وغيّر من ملامحها وصوتها، معربة عن حزنها الكبير.

وقالت حورية خلال استضافتها في برنامج “أسرار النجوم”: التنمر أذاني أكثر من الحادث.

وأضافت أنها تعرضت للتنمر بشكل متكرر، ولكنها تجاوزت ذلك وتعاملت مع الأمر بإيجابية، كما أشارت إلى أن حاسة الشم لديها تحسّنت بعد آخر عملية خضعت لها.

وأكدت أنها سعيدة رغم التحديات التي واجهتها، وأنها متشوّقة جداً للعمل، وأن لا أحد يستطيع أن يكسر إرادتها.

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