الهند.. اعتقال رجل وعد 259 امرأة بالزواج

2024-03-01 / 14:31
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هبة بريس - وكالات

ألقت شرطة السكك الحديدية في مدينة بنغالور الهندية القبض على رجل خدع نحو 259 امرأة صادقهن على مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي.

أتى ذلك بعد أن أنشأ المتهم ملفات تعريف مزيفة وأغرى النساء وأولياء أمورهن لدفع المال له، وفق ما أفاد موقع news9live الخميس.

وبعد أن رفعت إحدى الضحايا شكوى ضد الرجل، بدأت شرطة السكك الحديدية في بنغالور التحقيق في القضية.

وتمكنت من تحديد هوية المتهم وهو ناريش بوجاري جوسوامي (45 سنة)، من مواليد ولاية راجستان ويعيش في بنغالور منذ 20 عاماً.

كما أوضحت الشرطة أن جوسوامي أنشأ ملفات شخصية على الإنترنت باستخدام صور شباب، متضاهراً بأنه مسؤول الجمارك في المطار ومهندس برمجيات.

كذلك أضافت أنه استهدف الأرامل والمطلقات، مردفة أنه أرسل رسائل نصية وتحدث إلى النساء في وقت متأخر من الليل واستدرجهن لدفع المال له بعد أن كسب ثقتهن.

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