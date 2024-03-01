في آخر ظهور لها.. أمل حجازي تثير الجدل بخلعها الحجاب

هبة بريس - متابعة

أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي جدلاً، في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها دون حجاب، وذلك بعد فترة طويلة من ارتدائه واعتزال الغناء.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر خلاله أمل حجازي دون حجاب، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة “زمان”.

و تسبب بموجة تعليقات “غير مسبوقة” على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها توجهت، خلال الفترة الماضية، لتقديم التواشيح الدينية، كاشفة عن نيتها عدم العودة للفن بشكل نهائي.

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