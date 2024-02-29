بشكل مستعجل ..منع ” عصائر” في الإطعام المدرسي
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
بشكل مستعجل ، وجّه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، مراسلة الى مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية بالإقليم المستفيدة من مكمل الوجبة الغذائية، حيث طلب منهم فيها توقيف مؤقت و إلى اشعار آخر، لتقديم بعض عصائر الفواكه ، محددا نوعين فقط يتم تقديمهم للتلاميذ في إطار الإطعام المدرسي .
ونبّه المسؤول الأول بالقطاع ،إلى أن المديرية و بطلب منها أخضعت هذين العصيرين للتحاليل المخبرية، أنجزتها الجهات المختصة،و هي تنتظر نتائجها .