“بول بوغيا” يعلق على قرار إيقافه لأربعة أعوام بسبب المنشطات

هبة بريس _ وكالات

أبدى الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، حزنه الشديد بعد القرار الصادر بإيقافه لمدة أربعة أعوام، بعد سقوطه في اختبار المنشطات .

وبحسب “د ب أ” فقد قررت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، إيقاف بوغبا، وهو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم أربعة أعوام، وذلك بعدما جاءت عينة اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا، إيجابية في فحص هرمون “التستوستيرون” خلال فترة تواجده مع فريق يوفنتوس.

وقال بوغبا: “أنا حزين ومصدوم أن كل شيء بنيته في مسيرتي الكروية سلب مني”. وأضاف: “حينما أتحرر من القيود القانونية ستكون القصة واضحة، لكنني أبدا لم أتناول أي منشطات عن علم أو عن عمد ولم أخالف لوائح المنشطات”.

وأوضح بوغبا: “كرياضي محترف، لم أقم أبدا بتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة، ولم أقلل أبدا من احترامي لزملائي أو جماهير أي فريق لعبت له أو ضده”.

‎وأظهرت نتيجة اختبار خضع له بوغبا بعد أول مباراة للفريق في الدوري الإيطالي وجود زيادة مفرطة لهرمون “التستوستيرون”، وجاءت العينة الثانية لتثبت ذلك، ويخضع اللاعب ‏لعقوبة الإيقاف منذ بداية سبتمبر الماضي‎.‎

ورفض محامو بوغبا صفقة الإقرار بالذنب على أمل حصول موكلهم على عقوبة أخف، بعد ادعائه أنه تعاطى عن طريق الخطأ ‏المادة المسببة للنتيجة الإيجابية، من خلال تناول مكملات غذائية‎.‎

ورفض مكتب الادعاء العام تصديق رواية محامي بوغبا وفرض عقوبة قاسية بحقه، قد تنهي مسيرته الكروية مبكرا‎.‎

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