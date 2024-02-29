الرئيس الكولومبي يعلن تعليق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل

2024-02-29 / 21:53
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي، الخميس، تعليق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل، بعد فتح قواتها النار في وقت سابق اليوم على فلسطينيين في شمال غزة وهم ينتظرون المساعدات، ما أدى إلى استشهاد نحو 112 منهم، وفق آخر حصيلة.

وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على منصة إكس تدوينة قال فيها “من أجل الطعام، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد نتنياهو. هذا ما يسمى إبادة جماعية، ويذكرنا بالمحرقة، حتى لو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها”.

وأضاف “على العالم أن يوقف نتنياهو. كولومبيا تعلق جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل”.

وكانت كولومبيا إلى جانب فنزويلا وبوليفيا وكوبا وجهت انتقادات حادة لإسرائيل، واتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في حربها، التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزير امريكي : إسرائيل قت_لت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة

وزير امريكي : إسرائيل قت_لت أكثر من 25 ألف…

2024-02-29 / 18:30
Photo of السنغال.. الرئيس ماكي سال يؤكد عزمه على ترك السلطة في 2 أبريل

السنغال.. الرئيس ماكي سال يؤكد عزمه على ترك السلطة…

2024-02-29 / 18:02
Photo of رئيس وزراء مالي ينتقد النظام الجزائري ويستنكر أعماله العدائية

رئيس وزراء مالي ينتقد النظام الجزائري ويستنكر أعماله العدائية

2024-02-29 / 16:03
Photo of مصر.. الإ.عدام لـطبيب متهم بهتك عرض 93 امرأة

مصر.. الإ.عدام لـطبيب متهم بهتك عرض 93 امرأة

2024-02-29 / 12:09
Photo of للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في…

2024-02-29 / 09:48
Photo of واشنطن تحث إسرائيل على السماح بوصول المصلين إلى المسجد الأقصى برمضان

واشنطن تحث إسرائيل على السماح بوصول المصلين إلى المسجد…

2024-02-28 / 21:35
Photo of كان متوجها للمغرب.. إيقاف إيطالي بحوزته حقيبة “متفجرات” بمطار فرنسي

كان متوجها للمغرب.. إيقاف إيطالي بحوزته حقيبة “متفجرات” بمطار…

2024-02-28 / 14:15
Photo of فرنسا.. سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين “أولمبياد باريس”

فرنسا.. سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين “أولمبياد باريس”

2024-02-28 / 13:33
Photo of قبل ساعات من توقفها.. “أوديسيوس” ترسل صورا من القمر

قبل ساعات من توقفها.. “أوديسيوس” ترسل صورا من القمر

2024-02-27 / 22:25
Photo of “شنقريحة” يدعم الفصائل المسلحة بروندا..”الكونغو الديمقراطية” تطلب توضيحات من الجزائر

“شنقريحة” يدعم الفصائل المسلحة بروندا..”الكونغو الديمقراطية” تطلب توضيحات من…

2024-02-27 / 19:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق