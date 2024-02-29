الرئيس الكولومبي يعلن تعليق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي، الخميس، تعليق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل، بعد فتح قواتها النار في وقت سابق اليوم على فلسطينيين في شمال غزة وهم ينتظرون المساعدات، ما أدى إلى استشهاد نحو 112 منهم، وفق آخر حصيلة.

وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على منصة إكس تدوينة قال فيها “من أجل الطعام، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد نتنياهو. هذا ما يسمى إبادة جماعية، ويذكرنا بالمحرقة، حتى لو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها”.

وأضاف “على العالم أن يوقف نتنياهو. كولومبيا تعلق جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل”.

وكانت كولومبيا إلى جانب فنزويلا وبوليفيا وكوبا وجهت انتقادات حادة لإسرائيل، واتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في حربها، التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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