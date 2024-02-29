رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس يفنذ ما يروج حول بيع هبة من القمح

هبة بريس _ ع المحياوي

فنذ مصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس والمستشار البرلماني عن إقليم تاونات، حول ما تم تداوله حول بيع هبة من القمح و أكد ل ” هبة بريس” و بشكل قاطع أنه لا أساس لهذه الشائعات التي تم تداولها ، لم يتم بيع أي هبة من القمح بأي شكل من الأشكال، وقال أن المملكة المغربية قوية بمؤسساتها و أنه شخصيا لم يسمع أبدا بهذا الموضوع المتعلق بالهبة.

و أضاف الميسوري، أن القطاع الفلاحي يعتبر من الأعمدة الأساسية في اقتصادنا وتنميتنا، ونحن نعمل بجدية لدعمه وتطويره. إن نشر الشائعات يؤدي إلى خلق فوضى وعدم استقرار في القطاع، ونحن نرفض ذلك.

واسترسل في كلامه، نحن نعمل بجدية لتعزيز القطاع الفلاحي في جهة فاس مكناس وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. أحد الجوانب الرئيسية التي نركز عليها هي تعزيز التدريب والتثقيف

للمزارعين بخصوص أحدث التقنيات الزراعية والممارسات المستدامة.

أما بخصوص المشاريع، قال، لقد نفذنا عدة مشاريع تدريبية وتوعوية تستهدف تحسين مهارات المزارعين وزيادة إنتاجيتهم. على سبيل المثال، قمنا بتنظيم ورش عمل حول تقنيات الري الحديثة واستخدام الأسمدة، كما قمنا بتقديم دورات تدريبية في إدارة المزارع وتسويق المنتجات الزراعية.

اما بخصوص أهداف الغرفة الفلاحية ، نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمؤسسات ذات الصلة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير القطاع الفلاحي. كما أننا نسعى لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة عالميا في مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، والمملكة المغربية بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الطريق الصحيح وهذه حقيقة واضحة ، ونحن بدورنا لن نتراجع عن خدمة الصالح العام.

وبخصوص ما تم تداوله توجد بيانات رسمية تنفي هذه الادعاءات وسيتم نشرها لاحقا . كما قمنا بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة لمن يهمهم الأمر، أما نظام الرقابة والمراقبة يعمل بكفاءة، ولكن علينا أن نتصدى لمثل هذه الشائعات لضمان سلامة القطاع الفلاحي ومصالح المزارعين، ونحن ملتزمون بالمضي قدما في تحقيق أهدافنا لصالح مجتمعنا الفلاحي واقتصادنا المحلي، كما أرغب في شكر الجميع على دعمهم المستمر للقطاع الفلاحي، وأطلب منهم أن يكونوا حذرين ويعتمدوا على المصادر الرسمية للمعلومات قبل أن يصدقوا أي شائعة تتعلق بقطاعنا الحيوي، حيث نفى الميسوري و بشكل قاطع مزاعم بيع هبة من القمح وأكد أهمية الشفافية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة القطاع الفلاحي.

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