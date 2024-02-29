“مسؤول بريطاني” يبرز الإمكانات لتطوير العلاقات التجارية مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أبرز المبعوث التجاري الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بالمغرب، روب بتلر، اليوم الخميس بالرباط، الإمكانات الأكيدة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال السيد بتلر، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “المبادلات التجارية الثنائية بلغت حوالي 3,5 مليار جنيه استرليني العام الماضي. ويتعلق الأمر هنا بدليل واضح على الفرص المتاحة أمام البلدين”.

وأكد أنه بإمكان المملكة المتحدة والمغرب تطوير علاقاتهما التجارية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الطاقة الخضراء تعد مجالا يوفر “إمكانات هائلة بالنسبة لبلدينا”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن التجارة يمكن أن تشكل قاطرة، ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، وإنما أيضا لتنمية المجتمع وبروز أمم مزدهرة.

وأكد المبعوث التجاري الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بالمغرب أن لندن والرباط “تربطهما علاقات بالغة الأهمية” تتميز بإمكانات تجارية قوية.

وتعكس زيارة روب بتلر طموح المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، خاصة في مجال التجارة والاستثمار، واستكشاف آفاق التعاون في العديد من القطاعات من قبيل البنيات التحتية والطيران والرعاية الصحية والفلاحة والتعليم.

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