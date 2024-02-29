وزير امريكي : إسرائيل قت_لت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، مضيفا أن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب “أكثر من 25 ألفا”.

وأضاف أوستن أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة.

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