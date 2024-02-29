“الرجاء” يستأنف ضد قرار العصبة

2024-02-29 / 18:11
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الرجاء الرياضي اليوم الخميس ، استئنافه قرار العقوبة الصاردة في حقه من طرف هيئة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بإجراء أربع مباريات بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم.

وجاءت معاقبة العصبة لنادي الرجاء، بسبب استعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، إضافة الى أحداث الشغب والعنف التي رافقت مباراته أمام المغرب التطواني برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية.

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