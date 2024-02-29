في بيان رسمي.. شيرين تنفي عودتها إلى حسام حبيب

2024-02-29 / 10:52
3
هبة بريس

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل حول الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، حول عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقا لما أشيع أخيرا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، لافتة إلى أنه لا نية لديها في هذا الأمر.

وأشارت إلى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية، وأنها تكن له كل احترام وتقدير.

وأوضحت الفنانة المصرية، أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين، بعد نشر “أخبار مغلوطة منافية للحقيقة” عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض “تحقيق شهرة وإثارة الجدل” حولها هي وأسرتها.

وطالبت شيرين، جموع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، باحترام حرمة الحياة الخاصة لها، وعدم الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها، في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أمين العوني يرحب بـ”الجزائريين”.. وغيلان يرد: “متدويش بسمية المغاربة”

أمين العوني يرحب بـ”الجزائريين”.. وغيلان يرد: “متدويش بسمية المغاربة”

2024-02-29 / 11:16
Photo of يومين بعد رحيل ابنها.. وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

يومين بعد رحيل ابنها.. وفاة والدة الفنان اللبناني فادي…

2024-02-29 / 09:30
Photo of المغني الأمريكي ماكليمور يلوح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في أريزونا-

المغني الأمريكي ماكليمور يلوح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في…

2024-02-28 / 22:26
Photo of رحيل الفنان المغربي حميد نجاح

رحيل الفنان المغربي حميد نجاح

2024-02-28 / 20:00
Photo of فرنسا.. ضبط 72 سلاحا ناريا غير مرخص بحوزة الممثل آلان ديلون

فرنسا.. ضبط 72 سلاحا ناريا غير مرخص بحوزة الممثل…

2024-02-28 / 17:45
Photo of في أول ظهور لها.. ابنة إيمان الباني ومراد يلدريم تخطف الأنظار

في أول ظهور لها.. ابنة إيمان الباني ومراد يلدريم…

2024-02-28 / 13:16
Photo of زهير بهاوي: “عندما تكسرني الحياة.. لا شيء يسعفني إلا عائلتي”

زهير بهاوي: “عندما تكسرني الحياة.. لا شيء يسعفني إلا…

2024-02-28 / 12:40
Photo of الفنان أحمد سعد: “بحب يوم وفاتي.. وسجلت أغنية هتنزل لما أموت”

الفنان أحمد سعد: “بحب يوم وفاتي.. وسجلت أغنية هتنزل…

2024-02-28 / 09:48
Photo of سميرة سعيد: “لم أبذل مجهودا في تربية ابني.. وهذه أسباب فشل زواجي”

سميرة سعيد: “لم أبذل مجهودا في تربية ابني.. وهذه…

2024-02-27 / 12:46
Photo of بعد “مال الدنيا”.. الممثلة المغربية هدى مجد بطلة مسلسل “جودر” المصري

بعد “مال الدنيا”.. الممثلة المغربية هدى مجد بطلة مسلسل…

2024-02-27 / 11:05

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق