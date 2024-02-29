في بيان رسمي.. شيرين تنفي عودتها إلى حسام حبيب

هبة بريس

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل حول الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، حول عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقا لما أشيع أخيرا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، لافتة إلى أنه لا نية لديها في هذا الأمر.

وأشارت إلى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية، وأنها تكن له كل احترام وتقدير.

وأوضحت الفنانة المصرية، أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين، بعد نشر “أخبار مغلوطة منافية للحقيقة” عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض “تحقيق شهرة وإثارة الجدل” حولها هي وأسرتها.

وطالبت شيرين، جموع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، باحترام حرمة الحياة الخاصة لها، وعدم الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها، في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

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