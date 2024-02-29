بالفيديو: أمن عين السبع يطيح بأخطر سارق نساء بواسطة “طاكسي” مزور

2024-02-29 / 10:01
4
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الأمن بالحي المحمدي بمنطقة عين السبع، من اعتقال سائق سيارة أجرة متورط في تزوير لوحة ترقيم “الطاكسي” وتعريض عدد من ركابه “النساء” للسرقة.

وفي تفاصيل الواقعة، أكد شهود عيان لهبة بريس، أن المعني بالأمر، زور لوحة ترقيم سيارة الأجرة، واختار نقل النساء فقط، اللواتي يعرضهن للسرقة.

وأضاف الشهود، أن المعني بالأمر، عرض آخر ضحاياه للسرقة مساء أمس الأربعاء، بمنطقة الحي المحمدي، قبل أن يلقي بها من سيارته، ما دفع بعدد من المواطنين الى ملاحقته ومحاصرته.

وربط المواطنون الاتصال مع المصالح المعنية التي حلت على عجل بعين المكان، وأوقفت المتهم وحجزت سيارة الأجرة “المزوة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة مشروع المحطة الطرقية

الوالي امهيدية يثور في وجه مسؤولي الجديدة بعد فضيحة…

2024-02-29 / 11:43
Photo of سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

سلا.. إيقاف “مت.طرف” تورط في التحضير لمشروع إر.هابي

2024-02-29 / 10:33
Photo of فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب رشوة

فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بمقاطعة سايس بسبب…

2024-02-29 / 09:20
Photo of طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-02-29 / 09:12
Photo of حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

2024-02-28 / 22:19
Photo of تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي

تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر…

2024-02-28 / 21:45
Photo of دبلوماسيون أفارقة يستكشفون إمكانات جهة الداخلة وادي الذهب

دبلوماسيون أفارقة يستكشفون إمكانات جهة الداخلة وادي الذهب

2024-02-28 / 21:21
Photo of عبد النباوي : هيئة مراجعة مدونة الأسرة تواصل دراسة التصورات

عبد النباوي : هيئة مراجعة مدونة الأسرة تواصل دراسة…

2024-02-28 / 20:51
Photo of التساقطات الثلجية.. تعبئة لاعادة لتسهيل حركة السير

التساقطات الثلجية.. تعبئة لاعادة لتسهيل حركة السير

2024-02-28 / 20:33
Photo of الربط المائي : تحويل 186 مليون متر مكعب من المياه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله

الربط المائي : تحويل 186 مليون متر مكعب من…

2024-02-28 / 20:22

‫4 تعليقات

  1. احسن ما فعلوه هؤلاء المواطنين في اللحاق بهدا الموجرم وتقديمه للامن جزاهم الله خيرا

    رد

  3. يجب من العدالة ان تكون صارمة ومشددة في عقوباتها في متل هاته الاجرامات كفانا نصب واحتيال وسرقات تحت التهديدات

    رد

  4. لم يكتفي بي سرقتها وانما حاول اعاقتها او ممكن قتلها حسبنا الله ونعم الوكيل في متل هؤلاء الموجرمين لابد من معاقبته بلا شفقة او رحمة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق