بالفيديو: أمن عين السبع يطيح بأخطر سارق نساء بواسطة “طاكسي” مزور

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الأمن بالحي المحمدي بمنطقة عين السبع، من اعتقال سائق سيارة أجرة متورط في تزوير لوحة ترقيم “الطاكسي” وتعريض عدد من ركابه “النساء” للسرقة.

وفي تفاصيل الواقعة، أكد شهود عيان لهبة بريس، أن المعني بالأمر، زور لوحة ترقيم سيارة الأجرة، واختار نقل النساء فقط، اللواتي يعرضهن للسرقة.

وأضاف الشهود، أن المعني بالأمر، عرض آخر ضحاياه للسرقة مساء أمس الأربعاء، بمنطقة الحي المحمدي، قبل أن يلقي بها من سيارته، ما دفع بعدد من المواطنين الى ملاحقته ومحاصرته.

وربط المواطنون الاتصال مع المصالح المعنية التي حلت على عجل بعين المكان، وأوقفت المتهم وحجزت سيارة الأجرة “المزوة”

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