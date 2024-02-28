حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب..“أونسا” توضح

2024-02-28 / 22:19
0
هبة بريس _ الرباط

حقيقة استخدام مبيد “الثياكلوبريد” في المغرب.. “أونسا” توضحآخر ما كايننفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، ما راج، أخيرا، بشأن استمرار استعمال المغرب للمبيد الحشري “الثياكلوبريد” عالي الخطورة، وذلك مباشرة بعد أن أصدرت وزارة الفلاحة الفرنسية قرارا يحظر استيراد الفواكه والخضروات المعالجة بهذا المبيد الخطير.

وقال بلاغ لـ”أونسا” إن المغرب سبق أن أوقف استخدام المبيد الحشري “الثياكلوبريد” منذ سنة 2021.

وشدد البلاغ ذاته، على أنه قبل الحظر تمت الموافقة على منتجين فقط يحتويان على “الثياكلوبريد” في المغرب، قبل أن يتم سحب تراخيصهما منذ 26 مارس 2021.ومنذ سنة 2018، سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 56 مادة فعالة، وقيد استخدام 13 مادة أخرى، وبذلك صار عدد المنتجات التي تم حظر استعمالها في المغرب 386 منتجا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of امن البيضاء يوقف معرقل سير ” الطرامواي”

امن البيضاء يوقف معرقل سير ” الطرامواي”

2024-02-28 / 22:36
Photo of تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي

تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر…

2024-02-28 / 21:45
Photo of دبلوماسيون أفارقة يستكشفون إمكانات جهة الداخلة وادي الذهب

دبلوماسيون أفارقة يستكشفون إمكانات جهة الداخلة وادي الذهب

2024-02-28 / 21:21
Photo of عبد النباوي : هيئة مراجعة مدونة الأسرة تواصل دراسة التصورات

عبد النباوي : هيئة مراجعة مدونة الأسرة تواصل دراسة…

2024-02-28 / 20:51
Photo of التساقطات الثلجية.. تعبئة لاعادة لتسهيل حركة السير

التساقطات الثلجية.. تعبئة لاعادة لتسهيل حركة السير

2024-02-28 / 20:33
Photo of الربط المائي : تحويل 186 مليون متر مكعب من المياه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله

الربط المائي : تحويل 186 مليون متر مكعب من…

2024-02-28 / 20:22
Photo of أخنوش : الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث

أخنوش : الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على…

2024-02-28 / 19:10
Photo of “أغلالو” تتنحى عن رئاسة مجلس الرباط٠

“أغلالو” تتنحى عن رئاسة مجلس الرباط٠

2024-02-28 / 18:54
Photo of هدم بنايات شمال المملكة .. “الفتيت” مطلوب بالبرلمان

هدم بنايات شمال المملكة .. “الفتيت” مطلوب بالبرلمان

2024-02-28 / 18:20
Photo of المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب…

2024-02-28 / 18:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق