إقصائيات أولمبياد باريس.. المنتخب النسوي يفوز على تونس

2024-02-28 / 22:01
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية إلى الدور الرابع والأخير من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب فوزه على منتخب تونس (4-1)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم إياب الدور الثالث من الإقصائيات.

وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من فاطمة تكناوت في الدقيقة 11، ابتسام جرايدي في ثلاث مناسبات (الدقيقة 16 و20 و22)، فيما وقعت سلمى زمزم هدفا لمنتخب تونس في الدقيقة 58.

وكان المنتخب الوطني قد فاز، الجمعة الماضي، على نظيره التونسي برسم مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بمدينة سليمان التونسية.

وسيتم التعرف على ممثلي إفريقيا في أولمبياد باريس في ختام الجولة الرابعة والأخيرة (من 1 إلى 9 أبريل).

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