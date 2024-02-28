توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

2024-02-28 / 19:32
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هبة بريس _ رياضة

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارها في التصريحات التي أدلى بها محمد طلال، الناطق الرسمي للوداد الرياضي بعد مواجهة المغرب الفاسي، لحساب الجولة الـ12 من البطولة الاحترافية.

وقضت اللجنة بتوقيف طلال عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنة بعد انتقاده في تسجيلات صوتية ومرئية تحكيم مباراة الوداد الرياضي والمغرب الفاسي. وقضت لجنة الأخلاقيات في بلاغها الصادرة يومه الأربعاء كذلك بتغريم طلال مبلغ 50.000 درهم.

وسبق للناطق الرسمي باسم الوداد، أن أدلى بتصريحات صحفية عقب مباراة الماص، احتج من خلالها على أداء الحكم يوسف التركي، ومطالبا في نفس الوقت بإنصاف فريق الوداد على خلفية الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها في بعض مبارياته في المسابقة.

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