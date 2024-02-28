“أغلالو” تتنحى عن رئاسة مجلس الرباط٠

2024-02-28 / 18:54
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هبة بريس

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو قدمت ، استقالتها اليوم الأربعاء،

وقالت ذات المصادر أن أغلالو وضعت استقالتها لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي
.
وتأتي استقالة أغلالو، بعد توالي الأزمات، وفقدانها أغلبيتها بعد انقلاب عدد كبير من مستشاري الأغلبية على عمدة الرباط المنتمية لحزب الأحرار.

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