“أغلالو” تتنحى عن رئاسة مجلس الرباط٠
هبة بريس
وقالت ذات المصادر أن أغلالو وضعت استقالتها لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي
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علم من مصادر جيدة الإطلاع أن عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو قدمت ، استقالتها اليوم الأربعاء،
وقالت ذات المصادر أن أغلالو وضعت استقالتها لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي
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وتأتي استقالة أغلالو، بعد توالي الأزمات، وفقدانها أغلبيتها بعد انقلاب عدد كبير من مستشاري الأغلبية على عمدة الرباط المنتمية لحزب الأحرار.