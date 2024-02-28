في ليبيا.. معلمة عاقبت ابنته فألقى بقنبلة على مدرستها

2024-02-28 / 15:43
0
هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة بنغازي الليبية حادثة غريبة، بعد قيام ولي أمر بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، تلقيها معلومات عن قيام ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة الأمل الواعد (براعم الثورة) سابقاً، الواقعة في منطقة السلماني الغربي، بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة، وقيامه بتهديد أعضاء هيئة التدريس وشتمهم والتلفظ بألفاظ بذيئة، وذلك على خلفية معاقبة إحدى المعلمات بالمدرسة لابنته.

من جهته أصدر مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، تعليماته المشددة لأعضاء مركز شرطة رأس إعبيدة بالقبض على الشخص المطلوب، حيث انطلقت عمليات البحث والتحري داخل منطقة السلماني الغربي، وتم تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب وضبطه من قبل أعضاء التحريات، وإيداعه بالحجز القانوني للمركز، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ع.س.م) من مواليد 1977، واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في الكويت.. أطلق 4 رصاصات على عامل تأخر في توصيل طلبه

في الكويت.. أطلق 4 رصاصات على عامل تأخر في…

2024-02-28 / 10:39
Photo of في أمريكا.. رجل يقطع ساقيه للحصول على تأمين

في أمريكا.. رجل يقطع ساقيه للحصول على تأمين

2024-02-27 / 12:05
Photo of الهند.. قطار يقطع مسافة 80 كم بدون سائق

الهند.. قطار يقطع مسافة 80 كم بدون سائق

2024-02-26 / 17:48
Photo of “أبل” تحذر مستعملي هواتفها من “وضعها في الأرز” لتجفيفها

“أبل” تحذر مستعملي هواتفها من “وضعها في الأرز” لتجفيفها

2024-02-21 / 16:06
Photo of في إيطاليا.. القبض على عصابة لصوص في الستينات والسبعينات من العمر

في إيطاليا.. القبض على عصابة لصوص في الستينات والسبعينات…

2024-02-20 / 10:33
Photo of دراسة: النساء يفهمن “الإيموجي” بطريقة مختلفة عن الرجال

دراسة: النساء يفهمن “الإيموجي” بطريقة مختلفة عن الرجال

2024-02-19 / 13:31
Photo of تقرير: ممارسات خاطئة تدمّر بطارية الحاسوب المحمول

تقرير: ممارسات خاطئة تدمّر بطارية الحاسوب المحمول

2024-02-14 / 16:23
Photo of في “عيد الحب”.. كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة

في “عيد الحب”.. كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة

2024-02-14 / 09:40
Photo of لـ”إطالة إجازته”.. سائح يدّعي اختطافه في تايلاند

لـ”إطالة إجازته”.. سائح يدّعي اختطافه في تايلاند

2024-02-07 / 12:55
Photo of ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الصين مجدداً حال فوزي بالرئاسة

ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الصين مجدداً حال فوزي…

2024-02-04 / 23:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق