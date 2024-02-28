إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 08 ملم
– مكناس وتازة : 03 ملم
– فاس : ملمتر واحد
– ميدلت وسيدي سليمان والصويرة : أقل من ملمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
اللهم أغثنا اللهم أغثنا يارب العالمين
اللهم ارحمنا برحمتك
اللهم صبا نافعا
الحمدلله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها جل المملكة المغربية مما ادخلت الفرحة على الفلاحين بصفة خاصة وبصفة عامة على المواطنين اللهم لك الحمد والشكر لله.
هذه الأمطار والثلوج ستعطي نتائج إيجابية ومقبولة لدى الفلاح البسيط الذي طالما انتظرها والحمدلله على هذه النعمة التي وهبها الله لنا.
أمطار تبشر بالخير واليمن والبركات على موسم الفلاحة والحمدلله اللهم غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية الأخيرة وذالك من أجل مزروعاته والحمدلله.