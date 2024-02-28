إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 08 ملم

– مكناس وتازة : 03 ملم

– فاس : ملمتر واحد

– ميدلت وسيدي سليمان والصويرة : أقل من ملمتر.

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