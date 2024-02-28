إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-28 / 14:28
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 08 ملم

– مكناس وتازة : 03 ملم

– فاس : ملمتر واحد

– ميدلت وسيدي سليمان والصويرة : أقل من ملمتر.

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‫7 تعليقات

  4. الحمدلله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها جل المملكة المغربية مما ادخلت الفرحة على الفلاحين بصفة خاصة وبصفة عامة على المواطنين اللهم لك الحمد والشكر لله.

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  5. هذه الأمطار والثلوج ستعطي نتائج إيجابية ومقبولة لدى الفلاح البسيط الذي طالما انتظرها والحمدلله على هذه النعمة التي وهبها الله لنا.

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  6. أمطار تبشر بالخير واليمن والبركات على موسم الفلاحة والحمدلله اللهم غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.

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  7. الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية الأخيرة وذالك من أجل مزروعاته والحمدلله.

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