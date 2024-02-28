طفل مغربي نابغة يفوز بجائزة الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني

2024-02-28 / 17:02
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

طفل مغربي نابغة، حقق إنجازا غير مسبوق و تاريخي، بعد أن قارع و تحدى و كسب كبار خبراء المجال، ليتوج بطلا و فائزا بكأس الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني.

ريان أيت الطاهر، الطفل الذي تجاوز بالكاد عقده الأول و بالضبط يبلغ 12 سنة تمكن من الظفر بالمرتبة الأولى في نهائي مسابقة الرئيس التي تنظمها مؤسسة الأمن السيبراني الأمريكي المعروفة اختصارا بـCISA، وهي مسابقة تنظم مرة كل خمس سنوات.

وتمكن ريان أيت الطاهر من التفوق بجدارة ليحتل المرتبة الأولى في نهائي المسابقة بعدما حصل على تنقيط 3245 نقطة، علما أن المسابقة تعتمد على وضع اختبارات للاختراق وتشخيص عيوب أنظمة معلوماتية تضعها CISA أمام المتبارين، حيث توصل الطفل المغربي بتهنئة من المنظمة الحكومية الأمريكية، لكونه أول إفريقي ومغربي وأصغر متسابق يحصل على لقب كاس الرئيس للأمن السيبيراني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب…

2024-02-28 / 18:11
Photo of جمعية “بسمة” والتعاون الوطني بعين الشق يوزعان دبلومات التخرج لفائدة 116 متدربا

جمعية “بسمة” والتعاون الوطني بعين الشق يوزعان دبلومات التخرج…

2024-02-28 / 16:48
Photo of الحبيب المالكي: إرساء “مدرسة جديدة” يستدعي “العمل المشترك”

الحبيب المالكي: إرساء “مدرسة جديدة” يستدعي “العمل المشترك”

2024-02-28 / 16:30
Photo of البيضاء.. إيقاف عشريني عرقل حركة سير الطرامواي

البيضاء.. إيقاف عشريني عرقل حركة سير الطرامواي

2024-02-28 / 16:10
Photo of أزمة النظافة بسطات.. للبُوعارة نصيب مفروض

أزمة النظافة بسطات.. للبُوعارة نصيب مفروض

2024-02-28 / 14:51
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-28 / 14:28
Photo of إدارية أكادير تؤجل النظر في قضية عزل ثلاث منتخبين

إدارية أكادير تؤجل النظر في قضية عزل ثلاث منتخبين

2024-02-28 / 13:51
Photo of مراكش : فوضى ” مرابد ” تزعج رواد مسجد وكنيسة بحي جليز

مراكش : فوضى ” مرابد ” تزعج رواد مسجد…

2024-02-28 / 12:14
Photo of البيضاء.. إيقاف مواطن إفريقي متورط في ترويج المخدرات

البيضاء.. إيقاف مواطن إفريقي متورط في ترويج المخدرات

2024-02-28 / 10:54
Photo of الحبس النافذ 5 سنوات للبرلماني البوصيري والبراءة للعمدة البقالي وكاتب مجلسه

الحبس النافذ 5 سنوات للبرلماني البوصيري والبراءة للعمدة البقالي…

2024-02-28 / 09:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق