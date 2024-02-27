سميرة سعيد: “لم أبذل مجهودا في تربية ابني.. وهذه أسباب فشل زواجي”

2024-02-27 / 12:46
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هبة بريس

أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أنها لم تبذل أي مجهود في تربية ابنها شادي النابلسي، كما كشفت عن أسباب فشل زيجاتها.

وقالت سميرة خلال ظهورها في برنامج “بصمة” الذي يعرض على قناة “الشرق ديسكفرني” إن جينات ابنها كانت سبب نجاحه، ولذلك هو إنسان سويّ ومتزن ومحترم وذو أخلاق نبيلة.

وأضافت الفنانة: مابذلتش مجهود بتربيته.. ومش عارفة هو جيناته صالحة الحمدلله، مشيرة إلى أنها تحملت وحدها مسؤولية تربيته؛ إذ إنها انفصلت عن والده عندما كان عمره 4 أعوام فقط، وانتقل حينها للعيش معها؛ ما جعلها تتحمل تفاصيل حياته كافة، معقبة: أخدت تفاصيل تربيته من الألف إلى الياء.

و عن أسباب فشل زواجها مرتين، أكدت سميرة سعيد أنها لم تتحمل فيهما الأعباء الزوجية كلها، قائلة: أنا مكنتش زوجة كتير.. كنت زوجة شوية.

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