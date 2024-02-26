بركان .. الوزيرة حيار تدشن مركز كنوز للأطفال المصابين بالتوحد

هبة بريس _ وجدة

قامت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الإجتماعي والأسرة، اليوم الإثنين 26 فبراير الجاري ببركان، بتدشين مشروع بناء وتجهيز مركز كنوز للأطفال المصابين بالتوحد التابع لمؤسسة بلحاج للاطفال التوحديين، بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، محمد جلول رئيس المجلس الإقليم لبركان، محمد ابراهيمي رئيس جماعة بركان، ونادية عطية رئيسة الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع، الى خلق مركز مرجعي في مجال التوحد باقليم بركان، وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 مستفيد،

ويختص في تقديم المساعدة والمواكبة للأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، وضمان المساعدة الطبية والشبه طبية لهذه الفئة قصد تيسير تكوينهم وإدماجهم الاجتماعي مع تعزيز خدمات القرب ذات جودة للأحياء المجاورة.

مركز كنوز للأطفال المصابين بالتوحد يدخل في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.

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