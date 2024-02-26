وزير المالية السوداني يعلن نهب 2700 كيلو غرام من الذهب

2024-02-26 / 21:53
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هبة بريس _ متابعة

أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، وكشف عن نهب 2700 كيلوغرام من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

ولم يحدد الوزير الجهات المتورطة في عملية نهب الذهب، وأشار إلى أن “احتياطي السودان من الذهب مازال في مكان آمن”.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي، الاثنين، بمدينة بورتسودان، شرقي البلاد، إن الحرب أوجدت ظروفا صحية “صعبة”، وأدت لفقدان كميات من الأدوية، تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

وأضاف أن “الحكومة حرصت على وضع ميزانية مرنة لعام 2024، حتى يسهل تغييرها كل ثلاثة أشهر، بحسب متغيرات الوضع، لأنها ميزانية حرب”.

وأشار وزير المالية السوداني إلى أن “أهم بنود ميزانية العام 2024 دعم الجيش وقطاع الصحة الذي شهد تدهورا جراء الحرب”.

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