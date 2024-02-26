الاتحاد السعودي يفتح تحقيقا بشأن حركة رونالدو “الخادشة للحياء”

هبة بريس _ رياضة

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح تحقيق بشأن السلوك “المشين” الذي ارتكبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مباراته أمام ضيفه الشباب.

وكان كريستيانو رونالدو قد أثار جدلا كبيرا خلال مباراة فريقه أمام الشباب، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن دوري “روشن” للمحترفين لكرة القدم، حيث انتشر مقطع فيديو له لم يظهر في البث المباشر للمواجهة، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة.

وانفعل رونالدو عقب تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، واتجه البرتغالي صوب أنصار الشباب، بإشارات غير أخلاقية.

وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب، التي أطلقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي.

ولكن رونالدو عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة، واحتفل مجددا أمامهم بـ”حركة خارجة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp