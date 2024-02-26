ايقاف الرحلات البحرية بين مينائي طنجة وطريفة الاسباني

هبة بريس _ مكتب الفوسفاط

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلن ميناء طريفة (جنوب إسبانيا) اليوم الاثنين، عن توقف الرحلات البحرية المبرمجة مع ميناء طنجة المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وبحسب ما أعلنته إدارة الميناء، فإن إيقاف نشاط الميناء يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التي يشهدها مضيق جبل طارق، نتيجة العواصف والتساقطات المطرية وهيجان البحر.

ووفق نفس المصدر، فإن عودة نشاط النقل البحري بين المينائين المذكورين رهين بتحسن أحوال الطقس.

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