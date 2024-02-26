نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية تصل 50 سم

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سم، مرتقبة على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1300 متر، الإثنين 26 والثلاثاء 27 فبراير، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران وبولمان وصفرو وخنيفرة وتنغير وأزيلال وتازة وبني ملال والحوز وميدلت، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هبات رياح محليا قوية (مستوى يقظة: برتقالي)، تتراوح سرعتها ما بين 75 و 95 كلم في الساعة، مرتقبة أيضا بكل من الحسيمة وفكيك والناظور والدريوش وكرسيف وبركان وجرادة ووجدة أنجاد وتاوريرت وصفرو وتازة وبولمان وميدلت، وذلك ابتداء من الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، إلى غاية الساعة 11 ليلا.

وأضاف أن الظاهرة ذاتها (75 – 90 كلم في الساعة) ستهم كلا من فكيك والناظور والدريوش وبولمان والصويرة والرشيدية وتنغير وورزازات وميدلت وتزنيت وأكادير-إيدا-أوتنان وتارودانت وسيدي إفني وطانطان وكلميم وطرفاية، يوم الثلاثاء من منتصف الليل إلى غاية الساعة 11 ليلا.

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