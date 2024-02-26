نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية تصل 50 سم
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سم، مرتقبة على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1300 متر، الإثنين 26 والثلاثاء 27 فبراير، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران وبولمان وصفرو وخنيفرة وتنغير وأزيلال وتازة وبني ملال والحوز وميدلت، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هبات رياح محليا قوية (مستوى يقظة: برتقالي)، تتراوح سرعتها ما بين 75 و 95 كلم في الساعة، مرتقبة أيضا بكل من الحسيمة وفكيك والناظور والدريوش وكرسيف وبركان وجرادة ووجدة أنجاد وتاوريرت وصفرو وتازة وبولمان وميدلت، وذلك ابتداء من الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، إلى غاية الساعة 11 ليلا.
وأضاف أن الظاهرة ذاتها (75 – 90 كلم في الساعة) ستهم كلا من فكيك والناظور والدريوش وبولمان والصويرة والرشيدية وتنغير وورزازات وميدلت وتزنيت وأكادير-إيدا-أوتنان وتارودانت وسيدي إفني وطانطان وكلميم وطرفاية، يوم الثلاثاء من منتصف الليل إلى غاية الساعة 11 ليلا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
Ewa llah yarhamna
اللهم أغثنا اللهم أغثنا يارب العالمين
اللهم ارحمنا برحمتك
اللهم صبا صبا نافعا
الحمدلله على هذه التساقطات المطرية ، مدينة صفرو بدورها عرفت تساقطات الأمطار مهمة اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
هذه الأمطار والثلوج ستعطي نتائج إيجابية ومقبولة لدى الفلاح البسيط الذي طالما كان ينتظرها والحمدلله.
يجب الحيطة والحذر من تساقط الثلوج والمطر على السائقين وخاصة ان الطريق تعرف انزلاقات ولا داعي للسرعة المفرطة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ، نطلب السلامة للجميع .
الأمطار والحمدلله تزول الغمة وتنشرح الصدور وتظهر على وجوه الفلاحين بصفة خاصة وبصفة عامة على المواطنين ونحن له جامدين شاكرين.
اللهم ادمها علينا مطرا نافعا ولا ضارا ، رب كريم ومسامح معنا ويرزقنا في الضراء وفي السراء ونحن له شاكرين حامدين له على هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا رغم افعالنا وتصروفاتنا إنه غفور رحيم ، استغفروا ربكم والرجوع إليه حتى يزيد لنا من فظله ونعمه التي لا تحصى ولا تعد ونعم بالله العلي العظيم.
الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى فهو جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية والحمدلله وشكر لله وهو على كل شيء قدير ، وجعلنا من الماء كل شيء حي.