سلا الجديدة.. حادثة سير تنهي حياة مشجع للجيش الملكي

2024-02-26 / 10:53
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هبة بريس - الرباط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخرون، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير، وقع مساء أمس الأحد، بمدينة سلا الجديدة.

وحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث، جراء اصطدام قوي لسيارة كانت تقل مشجعين للجيش الملكي، كانوا قادمين من مدينة القنيطرة،
بسيارة أخرى على مستوى طريق “بريبري” المؤدية لمدينة سلا الجديدة.

وأضاف ذات الشهود، أن الحادث، أسفر عن وفاة شخص في الحال، كما أصيب مرافقوه بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها الى المستشفى الجامعي بالرباط لتلقي العلاجات اللازمة.

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