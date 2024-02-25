اشتوكة : ايداع عصابة اجرامية السجن متخصصة في سرقة ” النحاس”

2024-02-25 / 21:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحال الوكيل العام للملك لدى جنايات اكادير ،يوم امس السبت، ثلاث أشخاص ضمن عصابة اجرامية ، متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية ، السجن المدني ايت ملول ، في انتظار محاكمتهم.

الموقوفين بعد التحقيق معهم ، كانوا يشكلون عصابة سبق ان نفدت عدد من السرقات بعدد من مناطق اقليم اشتوكة ايت باها ، مما كلف عدد من شركات للإتصالات إلى خسائر مادية ، مما دفع بممثليهم بتوجيه شكايات إلى المصالح الأمنية ، التي باشرت البحث ليتم التعرف على هوية بعض اللصوص، قبل توقيفهم تباعا .

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‫4 تعليقات

  1. يجب معاقبة الشركات التي تشتري من هؤلاء اللصوص النحاس المسروق لان مثل هذه الشركات يشجعون على ءرقة هذه المادة وهي مشاركة

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