اشتوكة : ايداع عصابة اجرامية السجن متخصصة في سرقة ” النحاس”
ع اللطيف بركة : هبة بريس
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أحال الوكيل العام للملك لدى جنايات اكادير ،يوم امس السبت، ثلاث أشخاص ضمن عصابة اجرامية ، متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية ، السجن المدني ايت ملول ، في انتظار محاكمتهم.
الموقوفين بعد التحقيق معهم ، كانوا يشكلون عصابة سبق ان نفدت عدد من السرقات بعدد من مناطق اقليم اشتوكة ايت باها ، مما كلف عدد من شركات للإتصالات إلى خسائر مادية ، مما دفع بممثليهم بتوجيه شكايات إلى المصالح الأمنية ، التي باشرت البحث ليتم التعرف على هوية بعض اللصوص، قبل توقيفهم تباعا .
4 تعليقات
يجب معاقبة الشركات التي تشتري من هؤلاء اللصوص النحاس المسروق لان مثل هذه الشركات يشجعون على ءرقة هذه المادة وهي مشاركة
ايقاف شاري المؤروق ايضا
السارق البائع والمشتري كل في السجن ..
يجب الحكم عليها باقصى العقوبات ..