طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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نشرة إنذارية : تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2024-02-25 / 13:45
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 50 سم، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1300 متر، يومي الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران وبولمان وصفرو وخنيفرة وتنغير وأزيلال وتازة وبني ملال والحوز وميدلت، ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.

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