ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها
هبة بريس - متابعة
اشتكت الممثلة المغربية جيهان كيداري عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” من شركة التوصيل “غلوفو”.
واتهمت الممثلة المغربية ،شركة توصيل الطلبات بالسرقة واستخلاص مصاريف التوصيل دون ايصال الطلبات .
ومباشرة بعد نشر جيهان كيداري لتدوينتها عبر خاصية الستوري تفاعل معها عدد من المتابعين الذي عبر بعضهم من خلال تعاليق عن تذمرهم من الشركة .
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7 تعليقات
على الشركة كلوفو تقديم تصريح حول إدعاء السيدة الممثلة حول الشركة المذكورة..
مشكلة وصاف هادي ..
ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها
شركة التوصيل “غلوفو” فيها عيوب و مشاكل كثيرة
بالفعل يقومون باستخلاص مصاريف التوصيل دون ايصال الطلبات
الكل يتذمر من معاملة هذه الشركة
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