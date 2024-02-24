تطوان..أعمال شغب تسبق مباراة “الماط ” والرجاء

هبة بريس - مكتب طنجة

شهدت مدينة تطوان، اليوم السبت مواجهات بين جماهير محسوبة على نادي الرجاء وقوات الأمن، بمحيط ملعب “سانية الرمل”، قبيل انطلاق مباراة المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة الـ21 للبطولة الاحترافية.

وعاينت “هبة بريس ” بعض المحسوبين على الجماهير الرجاوية الذين عمدوا الى رشق سيارات الأمن بالحجارة ما استدعى تدخلا لمطاردة مثيري الشغب الذين حاولوا الدخول الى الملعب رغم عدم توفرها على تذكرة .

وقد تسببت اعمال الشغب في تكسير زجاج سيارتين للقوات العمومية على الأقل .

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