كأس للا مريم للغولف.. الإنجليزية برونت لاو تحرز لقب

2024-02-24 / 17:20
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هبة بريس

أحرزت لاعبة الغولف المحترفة الإنجليزية برونت لاو، اليوم السبت، لقب الدورة السابعة والعشرين لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للغولف، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط ، في الفترة ما بين 19 و 24 فبراير الجاري.

وتوجت لاو بطلة لهذه التظاهرة الرياضية الكبرى، التي تشكل إحدى مراحل الدوري الأوروبي للاعبات الغولف المحترفات، عقب تصدرها الترتيب العام النهائي بمجموع 206 ضربة ( 73 و69 و64 ضربة) أي 13 ضربة تحت المعدل المطلوب.

وحلت الفرنسية بولين روسين بوشارد ، ثانية بعد إنهائها الحفر ال18 بمجموع 209 ضربة ( 71 و67 و71 ضربة) أي 10 ضربات تحت المعدل المطلوب، متبوعة في المركز الثالث بالإسبانية فاطمة فرنانديز كانو ، بمجموع 210 ضربة ( 74 و68 و68 ضربة) أي تسع ضربات تحت المعدل المطلوب.

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