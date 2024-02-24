الدكتور لحلو : ” للمتداولين حتى في فرنسا تم بيع اللحوم على أساس أنها حلال وفي الأصل ليس كذلك “

مقالات ذات صلة
الناصيري الأشغال بدونور تسير بوتيرة ممتازة وتشمل كافة مرافق…
2024-02-24 / 17:31
حريق مهول بمارينا طنجة يتسبب في مصـ..رع شخص
2024-02-24 / 16:56
الدكتور لحلو : ” الرجال أكثر تعاطيًا للتداول بسبب…
2024-02-24 / 13:28
ميراوي يعلن القرارات المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي لطلب الطب
2024-02-24 / 12:53
ميراوي: “الحكومة ستقف في وجه كل من حرض وهدّد…
2024-02-24 / 12:51
ميراوي: “تقليص سنوات تكوين طلبة الطب قرار لا رجعة…
2024-02-24 / 12:20
ايت الطالب: “اللي بغا يمشي لبرا الله يسهل عليه”
2024-02-24 / 12:11
الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية الأندلسية
2024-02-24 / 00:44
الدكتور لحلو :”منصات التواصل الاجتماعي تهيمن عليها أشياء غير…
2024-02-23 / 20:52
كلايبي: هناك أزيد من 40 ألف كرسي أزيلت من…
2024-02-23 / 19:51