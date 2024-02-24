وجدة .. تنظيم حملات تحسيسية للحفاظ على الماء

هبة بريس : وجدة

انطلقت بجل أحياء مدينة وجدة حملات تحسيسية للحفاظ على الماء بشراكة مع جماعة وجدة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ووكالة الحوض المائي لملوية تحت شعار “الموارد المائية في تراجع خطير، ترشيد استهلاك الماء مسؤوليتنا جميعا”.

تهدف هذه الحملات المنظمة بالمركبات الإجتماعية، إلى توعية ساكنة مدينة وجدة بأهمية تغيير السلوكيات اليومية المرتبطة باستعمال الماء الصالح للشرب واستهلاكه قصد التوعية بوجوب الحفاظ عليه، وذلك من خلال تسطير برنامج مع مختلف الشركاء يضم لقاءات تحسيسية في مراكز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية على مستوى مدينة وجدة.

وأعطيت انطلاقة هذا البرنامج يوم 14 فبراير بمقر جماعة وجدة بحضور رئيس جماعة وجدة، و مدير المصالح، وممثل الباشا، وممثل وكالة الحوض المائي لملوية، وأعضاء مجلس الجماعة، وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والجمعيات.

كما عرف يوم 20 فبراير أول لقاء تواصلي تحسيسي للحفاظ على الماء بمركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي النصر بحضور ممثلي جماعة وجدة وبعض الجمعيات وساكنة حي النصر، حيث قدمت الوكالة عرضا حول توزيع الماء بمدينة وجدة والإجراءات العملية لتحسين مردودية الشبكة عبر الكشف عن التسربات وبعض النصائح لترشيد استهلاك الماء في الحياة اليومية من خلال إشراك مختلف الفاعلين.

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