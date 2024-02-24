نانسي عجرم ترد على انتقادات ظهورها مع بلوغر إسرائيلي

2024-02-24 / 09:41
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هبة بريس - وكالات

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الهجوم الذي تعرضت له بسبب صورتها مع بلوغر إسرائيلي شهير، واصفة الهجوم بالـ”تفاهات”.

وأكدت عجرم، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على إنستغرام، بأنها ملتزمة بعدم التعليق على “تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر”.

وأضافت: “الأهم بالنسبة لي محبة الكثيرين وهم بالملايين، شكرا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان”.

ووجهت رسالة للذين هاجموها قالت فيها: “لكل حاقد وعد، وعد بأن تبقى محبة الناس درعا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي”.

وتابعت: “لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة، ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تمس، ولبنان سيبقى حاضرا في كل خطوة من مسيرتي”.

وتعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لسيل من الانتقادات اللاذعة، بعد انتشار صور لها تجمعها مع شخص قيل إنه مدون يحمل الجنسية الإسرائيلية يدعى “إيزيك بلس”، خلال كواليس إحدى حفلاتها الأخيرة.

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